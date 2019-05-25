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ABD polisi "Trump şeytan" diyerek üzerine yürüyen şüpheliyi vurdu

ABD'de 2018 yılında yaşanan ve 48 yaşındaki bir şüphelinin ölümü ile sonuçlanan olayın görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde ABD polisi, "Trump şeytan" diyerek üzerine yürüyen şüpheliyi vuruyor.

Olay, Kaliforniya'ya bağlı San Diego şehrinde meydana geldi. ABD medyası, polisin, elinde metal bir çubuk bulunan şüpheliyi durdurmak istediğini ancak şüphelinin araçlarına çubukla vurduğunu, elektro şok tabancası ile de vurulmayan şüpheliye silah çekildiğini duyurdu.

Yerel medya, elindeki çubukla polisin üzerine giden ve "Trump şeytan" diye bağıran şüphelinin silahla 2 kez vurulduğunu, hastaneye kaldırılan adamın hayatını kaybettiğini yazdı.

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