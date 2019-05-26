DÜNYA

Şoke eden görüntü! 10 aylık bebeği acımasızca dövdü

Çin’de yaşanan olayda, 10 aylık bebeğini döven anneye seyirci kalmayan taksi şoförü, anneyi karakola götürerek, polise teslim etti.

Çin’in Siçuan eyaletinde bir taksi şoförünün 10 aylık bebeğin annesi tarafından darp edilmesine sessiz kalmaması takdir topladı.

Bir kadın, bindiği takside 10 aylık bebeğini acımasızca dövmeye başladı. Bu anlar taksi içindeki güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülenirken, yaşanan içler acısı duruma seyirci kalmayan taksi şoförü kadını karakola götürdü.

Bebek karakolda koruma altına alınırken, kadının eşine ait bilgileri polise vermesinin ardından eşinin karakola gelerek bebeği aldığı öğrenildi.

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