Atatürk'ün yapay zeka teknolojisiyle renklendirilen videosu izlenme rekorları kırdı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk kurtuluş mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ait görüntüler, yapay zeka teknolojisi kullanılarak renklendirildi. Atatürk'ün en net görüntüleri olarak sosyal medyaya servis edilen video kısa sürede on binlerce vatandaş tarafından beğenildi.

İnsan eli değmeden renklendirilen ilk video

Söz konusu yapay zeka, diğer örneklerini inceleyerek fotoğraf ve video karelerine renk ataması yapıyor. Bu video da Atatürk'ün, insan eli değmeden renklendirilmiş ilk videosu olma özelliğiyle ön plana çıktı.