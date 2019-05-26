POLİTİKA

Süleyman Soylu "Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Soylu; ''Türkiye'nin herhangi bir noktasına uzun menzilli bir füzeyle saldırabilirler. Yarın eyvah para etmez" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Şebinkarahisar Ocaktaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen sahur programında vatandaşlarla bir araya gelen Soylu'nun gündeminde 31 Mart'ta yapılan yerel seçimler ve S-400 füze savunma sistemleri vardı.

Soylu, 31 Mart'ta Ankara, Antalya gibi bazı illerde seçimi kaybettiklerini, 'başımızın üzerine' diyerek milletin tercihine saygı duyduklarını söyledi. İstanbul seçimlerinde ise haksızlığa uğradıklarını öne süren Soylu, şöyle konuştu:

"Ben çocukluğumdan itibaren bu işin içerisindeyim. İlçe seçim kurulu üyeliği, gençlik kolları başkanlığı, il ve ilçe başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık yaptım. Ben hayatımda böyle bir seçim görmedim. Bir seçim sonucuna itiraz edilir de, sandıkların yüzde 10'u açılır da fark 29 binden 13 bine mi düşer? Biz hakkımız savunmayalım mı yani? Biz bütün sandıkları açın dedik. Açtılar mı? Hayır. Açılsaydı 23 Haziran'a gerek olmazdı."

Yarın eyvah para etmez

Rusya'dan alınması planlanan savunma sistemi hakkında da konuşan Soylu, "Almayalım mı S-400'leri. Hani bağımsızlık, hani özgürlük? Bugün imkanımız oldu, bugün alabiliyoruz. Dün imkanımız yoktu. Sadece para imkanı değil, özgüvenimiz ve gücümüz yoktu ama bugün tam anlamıyla var. Allah muhafaza, Türkiye'nin herhangi bir noktasına uzun menzilli bir füzeyle saldırabilirler. Yarın eyvah para etmez" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Gol kralı oldu maaşına 3 katı zam istedi
Gol kralı oldu maaşına 3 katı zam istedi
Ryan Babel ağzındaki baklayı çıkardı
Ryan Babel ağzındaki baklayı çıkardı
Bakan Soylu açıkladı! Ülkesine kesin dönüş yapan Suriyeli sayısı kaç?
Bakan Soylu açıkladı! Ülkesine kesin dönüş yapan Suriyeli sayısı kaç?
Denizlispor transferde çok hareketli
Denizlispor transferde çok hareketli
Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
Trump'tan Kuzey Kore açıklaması
Barcelona 9 ismi gönderiyor! Fener'e gün doğdu
Barcelona 9 ismi gönderiyor! Fener'e gün doğdu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm 2.fragmanı sezon finali
Sen Anlat Karadeniz 53. bölüm 2.fragmanı sezon finali
Köpekleri görüntülemek isterken saldırıya uğradı
Köpekleri görüntülemek isterken saldırıya uğradı
Bir fincan şekersiz çay kaç kalori- Kalori hesaplama cetveli
Bir fincan şekersiz çay kaç kalori- Kalori hesaplama cetveli
Korku dolu anlar! Sel suları minibüsü yuttu
Korku dolu anlar! Sel suları minibüsü yuttu
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Yassıada'daki son görüntüsü
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Yassıada'daki son görüntüsü
1 tatlı kaşığı bal kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli
1 tatlı kaşığı bal kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli
Kahramanmaraş'da her yerde aranan küçük Mustafa, tarlada uyurken bulundu
Kahramanmaraş'da her yerde aranan küçük Mustafa, tarlada uyurken bulundu
3 top dondurma kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli
3 top dondurma kaç kalori-Kalori hesaplama cetveli