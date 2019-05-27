Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, Instagram paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor. Ibiza'da tatil yapan Subaşı, bikinili bir videosunu Instagram'dan yayınladı. Paylaşımı iki saatte 500 bin kişi tarafından izlenen Subaşı'ya olumlu ve olumsuz yorumlar yağdı.