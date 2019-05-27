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Fenerbahçeli taraftarlar Silivri’de

Fenerbahçeli taraftarlar, Kumpas Davası için Silivri’ye geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar eski başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulunuyor.

Fenerbahçeli taraftarlar, Kumpas Davası’nın 12. duruşması için Silivri’de toplandı. Silivri TEM yolu üzerinde bir dinlenme tesisinde toplanan yaklaşık 300 taraftar sarı-lacivertli takım ve eski Başkan Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu. Yıldırım’ın burada taraftarlarla buluşup bir basın açıklaması yapması bekleniyor. 

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