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Kuyumcu soygunu güvenlik kamerasında

Denizli'de dün yaşanan 50 bin TL'lik kuyumcu soygununun güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yer alan gece bekçilerinin hırsızı kovaladığı anlar ise adeta film sahnelerini andırdı.

ece geç saatlerde Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi Bayramyeri Meydanı'nda bulunan Belediye İş Hanı’nda meydana gelen olayda, iş hanındaki bir kuyumcu dükkanının cam kapısını çekiçle kıran Abbas T. (29) isimli şahıs, kolye, küpe ve yüzükten oluşan 14 ayar altınları alarak kaçmak istedi. Alarm sesi üzerine olay yerine gelen gece bekçileri kaçan şahsın peşine düşerek kovaladı. Gece bekçileri yaklaşık 300 metre süren kovalama sonrası Abbas T.’yi yakaladı. Şahsı gözaltına alan bekçiler, soyguncunun üzerinde yaptıkları aramada 33 parça altın ele geçirdi. Bekçilerin haber vermesi ile olay yerine gelen polis ekipleri ise şahsı emniyete götürürken, ardından bölgede kovalamaca esnasında sokağa dökülen altınların toplanması için çalışma başlatıldı. İş yeri sahibine haber verilmesi ile olay yerine gelen kuyumcu dükkanı çalışanları, kolye, küpe ve yüzükten oluşan 100’e yakın parça altının çalındığını tespit etti. 14 ayar olan altınların piyasa değerinin ise yaklaşık 50 bin TL olduğu kaydedildi. 

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