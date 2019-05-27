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Gaziosmanpaşa'da kemerle saldırdı! Tek yumrukla nakavt oldu

GAZİOSMANPAŞA’da yol verme tartışması yapan 2 sürücü, araçlarından inince ortalık karıştı. Sürücülerden biri kemerle karşı tarafa saldırırken aldığı yumruk darbesiyle adeta nakavt oldu.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil ve hafif ticari aracın sürücüsü yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine sürücüler araçlarından inerek tekme, tokat ve yumruklarla birbirine saldırmaya başladı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada hafif ticari aracın sürücüsü, pantolonundaki kemeri çıkartarak tartıştığı sürücüye vurdu. 

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