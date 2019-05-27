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İstanbul’da 2 milyona yakın uyuşturucu hap ile 30 kilo kokain ele geçirildi

tanbul’da polisin düzenlediği bir dizi operasyonda 1 milyon 800 bin adet uyuşturucu hap, 30 kilo kokain ve kıyafetlere emdirilmiş halde 12 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Operasyonlarda 1 uzun namlulu tüfek ele geçirilirken olayla ilgili 3’ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik bir dizi çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında iki ayrı şebekenin, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yüklü miktarda hap, kokan ve afyon sakızını piyasaya sürülmeye hazırlandığı tespit edildi. 

Yürütülen soruşturma kapsamında narkotik polisince dün Küçükçekmece’de bir otomobile yapılan baskında, aracın hava yastığının özel düzenekle uyuşturucu zulasına çevrildiği ortaya çıkarıldı. Operasyonda 1 milyon 800 bin adet extacy hap, 30 kilo civarında kokain ele geçirildi. Baskında D.S. (40) ve A.G. (34) adlı 2 şüpheli gözaltına alınırken, kokain paketlerinde 26 yıl önce bir operasyonla öldürülen Kolombiyalı ünlü uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ın fotoğraflarının yer alması dikkat çekti. 

Narkotik polisince 24 Mayıs Cuma günü Bakırköy’de dedektör köpekle bir kargo şirketine düzenlenen bir başka operasyonda ise İran’a ait yöresel kıyafetlerin astarına emdirilmiş 12 kilo afyon sakızı ele geçirildi. Uyuşturucu bulunan kıyafetlere el konulurken, bu operasyonda ise İran uyruklu R.H. (21), S.B (33) ve B.T (36) adlı 3 şüpheli gözaltına alındı. 
Otomobilde bulunan zula görenleri şaşkına çevirdi 

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