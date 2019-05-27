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4 il’de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik timlerince Karabük merkezli 4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 11 kişiyi gözaltına alındı.

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Karabük merkezli, İzmir, Kocaeli ve Muğla’da eş zamanlı operasyon yapıldı. Karabük ve Safranbolu’da gözaltına alınan şahsıların ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını genişleten Narkotik timleri İzmir, Kocaeli ve Muğla’nın Bodrum ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında 1'i kadın toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. 

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