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Hastane önünde yılan paniği

Mersin'de hastane bahçesindeki çöp tenekesinin altında görülen yılan, hareketli anların yaşanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesindeki Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin bahçesinde bulunan çöp tenekesinin altında yılan gören vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine giden Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, koruyucu elbise giyip yılanı yakaladı. Yılanın daha sonra doğal ortamına bırakıldığı bildirildi. 

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