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Aziz Yıldırım'dan FBTV'ye sitem: Doğum günümü bile kutlamadı

Aziz Yıldırım, bir daha Fenerbahçe'de başkanlık yapmayacağını belirtirken ''Sakın bölünmeyin. Ortak noktamız Fenerbahçe. FBTV'yi ben kurdum ama bir doğum günümü bile kutlamadı." diyerek sitem etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 15'i tutuklu 107 sanığın yargılanmasına devam edilirken Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım, açıklamalarda bulundu.

''FETÖ, hala bitmemiştir''
Yıldırım, ''Bu dava sadece bizim değil, Fenerbahçe'nin davasıdır. Geldiğimde gördüğüm manzara iyi değildi. Uzun zamandır gelmediğimiz için ortam boş kalmış. Yalan ifadeler veriliyor. Ben 14 Şubat'ta 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' demiştim. Sonra 15 Temmuz'da birçok insanımız şehit oldu. FETÖ, hala bitmemiştir. Bu örgütü öyle 3 yılda 5 yılda bitiremezsiniz." dedi.

''Bir daha Fenerbahçe başkanlığı yapmayacağım''
Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe birliğini bozmamalı, Fenerbahçe birliğini bozarsa daha kötü günler gelir. Ben bir daha Fenerbahçe başkanlığı yapmayacağım ancak hayatımı verdiğim Fenerbahçe'den de vazgeçmem mümkün olamaz. Ben Fenerbahçe'ye küsemem, darılamam. Yönetimler görevlerini yapamazsa giderler, yerlerine yenileri gelir." ifadelerini kullandı.

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