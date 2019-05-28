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Emeklilik fonlarından Hazine'ye 2,5 milyar lira borç

Emeklilik fonlarından Hazine'ye 2,5 milyar lira borç

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), emeklilik fonlarında standart ve para piyasası fonlarına alınacak varlıklara ilişkin düzenlemeye gitti. Düzenlemeye göre 31 Temmuz itibariyle para piyasası fonlarının yüzde 25'i devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yönlendirilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bireysel emeklilikte standart fonların yüzde 10’unun hisse senedine yatırım yatırılacağını açıkladı. Kararla, borsaya ve devlet tahvillerine ek kaynak girişi sağlanması hedefleniyor.

SPK’nın dün açıkladığı ilke kararına göre Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in, Para Piyasası ve Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonlarına İlişkin Esaslar başlıklı bölümüne ikinci fıkra olarak şu ifade eklendi:

"Para piyasası fonlarının portföyünün asgari yüzde 25’i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir."

2,5 milyar DİBS'e aktarılacak

Diken'in aktardığı habere göre, para piyasası likit fonlarında büyük bölümü repo piyasasında bulunan yaklaşık 10.5 milyar lira birikimin yüzde 25’ine denk gelen yaklaşık 2.5 milyar liranın temmuz sonu itibarıyla DİBS’e aktarılması gerekecek.

SPK tarafından yapılan bir başka değişiklik ise emeklilik fonlarının ‘Standart Fonlara İlişkin Esaslar' başlıklı bölümünde yapıldı.

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