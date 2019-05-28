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Binali Yıldırım'dan köprü müjdesi! O sürücülere ücretsiz olacak

Binali Yıldırım'dan köprü müjdesi! O sürücülere ücretsiz olacak

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün motosikletlere ücretsiz olacağını duyurdu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, motosiklet sürücülerine köprü müjdesi geldi. Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün motosikletlere ücretsiz olacağını açıkladı.

Cezalara af getirecek bir düzenleme

Öte yandan Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçtikleri gerekçesi ile birçok araç sahibine on binlerce lira ceza geldiğini öğrendiğinde bununla ilgili tüm cezalara af getirecek bir düzenleme yapacakları müjdesi vermişti.

Hatalı geçiş yapan sürücülere verilen cezalara af

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklif ile '6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunu'na geçici madde eklenerek, İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçiş yapan sürücülere uygulanan cezalara af getiriliyor.

Ne zaman uygulanacak?

Buna göre; 1 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, hafif ticari araçlar başta olmak üzere, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen araçların sürücülerine ceza verilmeyecek, verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş cezaların tahsilatından vazgeçilecek, açılan davalar düşecek, yargılama giderleri taraflar üzerinde kalacak. Bu cezalar nedeniyle daha önce yapılmış tahsilatlar, yasa yürürlüğe girdikten sonra 2 ay içinde başvuru yapılması halinde iade edilecek.

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