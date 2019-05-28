Meral Akşener grup toplantısında hükümeti topa tuttu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Akşener'in konuşmasından öne çıkan bölümler şöyle:

"Türk milleti yeri gelince tarihin tozlu raflarını kaldırmasını iyi bilir. Artık o vakit yaklaştı. Her gün ekonomiden yargıya, kibrin tavana vurduğu bir yönetim anlayışıyla cebelleşen vatandaşın sabrı tükendi.

''8 paket açıklanmış, açıklanan her paketle daha da ekonomi kötüye gitmiş''

"Gelelim bu haftaki damattan masallar bölümümüze. Burası çok önemli. Yine bir paket açıklamış .Her pakete de üşenmeyip isim koyuyor. Bu paketin adı İvme. Yani ileri verimli milli endüstriymiş. Sanki bu güne kadar fabrika açtılar da adına milli endüstri koymuş. Milletin parası damada teslime edileli 10 ay olmuş, 8 paket açıklanmış, açıklanan her paketle daha da ekonomi kötüye gitmiş.

"OECD ülkeleri arasında en yüksek enflasyon ve faiz oranında ikinci sıradayız. Vatandaşın kendi parasına güveni kalmadı. Kayıtlı işsiz oranı yüzde 43 arttı. Yani yorgan çektikçe çekti, ayaklar açıkta kaldı. Borsada işlem gören şirketlerimiz yüzde 34 değer kaybetti.

''Varlık kuyruğu diyerek milletle alay ettiler''

Damat buna rağmen tünelin unundaki ışık göründü dedi. Burası çok önemli. Suriye'den patates, Mısır'dan soğan ithal eden ülkede tünelin ucunda ışık görünmez. Soğan kuyruğuna varlık kuyruğu diyerek milletle alay ettiler, uzaya çıktık diye milleti kandırdılar. Sonra seçim bitti, çadırlar kalktı.

"Beş tane yandaş gelince kaynak bol ama millete gelince kaynak yok diyor. İşte EYT'lilerin durumu ortada. Seslerini duyurmaya çalıştılar Yenikapı'da ama duyan olmadı. Bunların bir baltaya sap olamamış ne kadar çocuğu yakını varsa bu beylerin hepsi, müteahhit oldu, müdür oldu, zengin oldu. Bizim pırıl pırıl gençlerimiz işsiz. Adını soy adını yazamayan ne kadar yakını varsa ihya ettiler.

'Hepsini ismini sayayım mı?'

"Vakıflarla belediyeleri vakumluyorlar. Hepsini ismini sayayım mı? Şunu yazın bir kenara artık her şey gün yüzüne çıkıyor. Geçen günlerde Sayın Mansur Yavaş bir ihale sonucunu açıklardı. Bu beylerin 3 yıl önce 1 milyar liraya ihale ettikleri iç bugün 180 milyon liraya ihale edildi. İnsaf. Neredeyse beş aktı. Bunlar sadece devleti değil belediyeleri de borç batağına batırmışlar. 17 yıllık ekonomi politikasının özetidir bu. Milletin çocuklarına yok çekenler milletin kaynaklarını işte böyle yağmalıyorlar.

''Sayın Erdoğan'a sesleniyorum''

Sayın Erdoğan'a sesleniyorum sizi yıllarca sırtında taşıyan millete sırtınızı dönmeyin. Unutmayın ki siz milleti değil bu cefakar millet sizi doyuruyor. Milletin dertleriyle ilgilenin. Söyleyecek yeni şeyleriniz yok. Saray'dan bir çıkın sönen ocakları, dağılan yuvaları, umutsuz gençleri görün. Sonra bir karar verin, ya damat ya millet.