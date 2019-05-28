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Faruk Çelik'in yeni görevi belli oldu! Çelik Ziraat Bankası'na yönetici oldu

Faruk Çelik'in yeni görevi belli oldu! Çelik Ziraat Bankası'na yönetici oldu

ANKARA 'da son iki gündür dikkat çekici gelişemeler yaşanıyor. Eski AK Partililere yeni görevler verildi. Bülent Arınç ve Abdulkadir Aksu'dan sonra Faruk Çelik de Ziraat Bankası'na girdi.

Eski bakanlar yeni görevler almaya devam ediyor. Dün Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlık Yüksek İstişare Kurulu üyeliğine, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu'nun ise VakıfBank'ın başına getirildiği açıklanmıştı. 

3 kamu bankasının genel kurulları dün gerçekleştirildi. Genel kurullarda önemli görev değişiklikleri gerçekleşti.

Faruk Çelik Ziraat Bankası'na

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yapan Faruk Çelik'e de yeni bir göreve verildi. Çelik Ziraat Bankası'na yönetim kurulu üyeliğine getirildi.

Öte yandan Abdulkadir Aksu Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı, Mevlüt Uysal Halkbank yönetim kurulu üyeliğine, Eski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut da VakıfBank Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atandı. 

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