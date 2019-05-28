Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu! Birinci sırada bakın hangi firma var
İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması”na göre, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu belli oldu. Onu takip eden firmalar ise şu şekildeydi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi sektörünün devler ligini belirleyen ve 1968 yılından bu yana aralıksız yapılan ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması''nın 2018 yılı sonuçlarını açıkladı.
İşte o şirketler...
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Tüpraş, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu.
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Ford, 31 milyar lirayla ikinci sırada yerini aldı.
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Toyota ise 23,6 milyar lira ile üçüncü oldu.
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