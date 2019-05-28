HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Huawei'den dünya devi kargo şirketine suçlama

Huawei'den dünya devi kargo şirketine suçlama

Dünya çapında hava-kara transfer ve lojistik hizmeti sunan bir Amerikan şirketi olan FedEx, Huawei tarafından evrakları ABD’ye göndermekle suçlanıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre FedEx, Çin’e gitmesi gereken iki paketi başka yere yönlendirmekle suçlandı. Aynı zamanda Vietnam’dan gönderilen iki paketin de Asya’daki diğer ofisler yerine ABD’ye yönlendirildiği söylendi.

Çinli teknoloji devi, Amerika Birleşik Devletleri’ne yönlendirilen paketlerde teknolojik bir şey olmadığının altını çizdi.

Şirket yaptığı açıklamada FedEx’e olan güvenin sarsıldığı söyledi. Huawei, lojistik faaliyetlerini yeniden değerlendirmeye karar verdi. Ayrıca, Çin Posta Düzenleme Kurumu’na da şikayette bulunuldu.

fedex

FedEx'ten açıklama geldi
FedEx cephesi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve yanlışlığı doğruladı. Ancak bunun için hiçbir yerden talimat alınmadığının altını çizdi.

ABD'den Huawei'ye yasak

ABD Huawei yasağı kararının ardından Google, Intel ve Qualcomm gibi Amerikan teknoloji şirketleri Huawei ile ilişkilerini askıya alma kararı almıştı. Android lisansı iptal edilen ve WiFi ittifakında yetkileri sınırlandırılan Huawei kendi işletim sistemi için kolları sıvamıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Süt, et ve ürünlerine zam geldi
Süt, et ve ürünlerine zam geldi
Emeklilik fonlarından Hazine'ye 2,5 milyar lira borç
Emeklilik fonlarından Hazine'ye 2,5 milyar lira borç
Meral Akşener grup toplantısında hükümeti topa tuttu
Meral Akşener grup toplantısında hükümeti topa tuttu
Binali Yıldırım'dan köprü müjdesi! O sürücülere ücretsiz olacak
Binali Yıldırım'dan köprü müjdesi! O sürücülere ücretsiz olacak
Abdullah Avcı, Beşiktaş'a gelmek için şart koştu
Abdullah Avcı, Beşiktaş'a gelmek için şart koştu
Binali Yıldırım İmamoğlu'yla ortak yayına çıkma şartını açıkladı
Binali Yıldırım İmamoğlu'yla ortak yayına çıkma şartını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Alibeyköy metro istasyonunda yangın
Alibeyköy metro istasyonunda yangın
Kadir Gecesi ne zaman Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
Kadir Gecesi ne zaman Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
Esra Balamir kaç yaşında aslen nereli Esra Balamir evlendi mi?
Esra Balamir kaç yaşında aslen nereli Esra Balamir evlendi mi?
Diş sıkanlara kötü haber zararları çok büyük
Diş sıkanlara kötü haber zararları çok büyük
Faruk Çelik'in yeni görevi belli oldu! Çelik Ziraat Bankası'na yönetici oldu
Faruk Çelik'in yeni görevi belli oldu! Çelik Ziraat Bankası'na yönetici oldu
Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor kılınacak namazı
Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor kılınacak namazı
Termal oteller "çifte bayram" heyecanı
Termal oteller "çifte bayram" heyecanı
LGS örnek sorular çözümlü sayısal bölüm soru cevapları-2019
LGS örnek sorular çözümlü sayısal bölüm soru cevapları-2019
Yorumlar 1 yorum