Huawei'den dünya devi kargo şirketine suçlama

Dünya çapında hava-kara transfer ve lojistik hizmeti sunan bir Amerikan şirketi olan FedEx, Huawei tarafından evrakları ABD’ye göndermekle suçlanıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre FedEx, Çin’e gitmesi gereken iki paketi başka yere yönlendirmekle suçlandı. Aynı zamanda Vietnam’dan gönderilen iki paketin de Asya’daki diğer ofisler yerine ABD’ye yönlendirildiği söylendi.

Çinli teknoloji devi, Amerika Birleşik Devletleri’ne yönlendirilen paketlerde teknolojik bir şey olmadığının altını çizdi.

Şirket yaptığı açıklamada FedEx’e olan güvenin sarsıldığı söyledi. Huawei, lojistik faaliyetlerini yeniden değerlendirmeye karar verdi. Ayrıca, Çin Posta Düzenleme Kurumu’na da şikayette bulunuldu.

FedEx'ten açıklama geldi

FedEx cephesi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve yanlışlığı doğruladı. Ancak bunun için hiçbir yerden talimat alınmadığının altını çizdi.