Af haberleri 28 Mart genel af çıkar mı son haber geldi

Af haberleri son durum ne, yerel seçim öncesi genel af çıkar mı soruları vatandaşların gündeminde ilk sıralarda. Binali Yıldırım vatandaşların af çıkacak mı sorusuna net yanıtı verdi. Peki milyonların beklediği af yerel seçim öncesi çıkacak mı, kimleri kapsayacak?

Af çıkacak mı, yerel seçim öncesi af kimleri kapsar soruları vatandaşın gündeminde. lerce vatandaşın merakla beklediği af haberleri hakkında son bilgiyi AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım verdi.

Seçim çalışmaları dolayısıyla Silivri'ye giden AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım genel af hakkında merak edilen sorulara cevap verdi.

Otogardaki taksi durağını ziyaret eden Yıldırım, taksicilerle fotoğraf çektirdi. Bir taksinin direksiyonuna geçen Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan Adayı Volkan Yılmaz'ı da yanına alarak, otogarda taksiyi kullandı.

Orhan Özgür isimli bir vatandaş, "Af istiyoruz başkanım" şeklinde Yıldırım'a seslenince, Yıldırım, vatandaşın yanına giderek, "MHP'nin verdiği af teklifi üzerinde çalışılıyor tek tek. Kamu vicdanını nasıl rahatsız olmaz onun ortaya çıkması lazım. Acele karar verirsen bu sefer başka mağduriyetler olur." ifadelerini kullandı.

GENEL AF NE DEMEK: Genel af, kamu yararına uygunluğu anlaşıldığı belli başlı suç çeşitlerinin kovuşturulmasının durdurulması, verilmiş olan cezaların kaldırılması ya da azaltılmasıdır.

- Türk Ceza Kanunun 65 maddesinde genel af şu şekilde yer buluyor;

- Genel af halinde, kamu davası düşer, hüküm verilen cezalar bütün neticeleri ile birlikte ortadan kalkar.

- Özel af ile birlikte hapis cezasının infaz kurumunda çektirilmesine son verilebilir veya infaz kurumunda çektirilecek sürenin kısaltılması sağlanır veya adli para cezasına çevrilebilir.

- Cezaya bağlı olan ya da hükümde belirtilen hak yoksunları, özel affa rağmen etkisini sürdürür.

- 74. maddeye göre genel af, özel af ve şikayetten vazgeçme gibi durumlarda veya adli para cezasının geri alınmasını gerektirmez. Genel af halinde yargılama giderleri de istenmez.

- Türkiye’de genel af örnekleri bir hayli fazladır. Örneklerle konumuzu daha da anlaşılır hale getirelim. Hatırlayacak olursanız 6 Şubat 2003 tarihinde cezaların ertelenmesi sağlanmıştı. Başka bir örnek vermek gerekirse, 27 Nisan 2002 tarihine kadar işlenen suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum edilenlerin, 4758 numaralı kanun gereği toplam cezaları on yıl indirilmiştir. Dikkat ettiğimiz kadarıyla genelde genel aflar hükümet değişiklikleriyle gündeme gelmektedir ve bu dönemlerde gerçekleşmektedir.