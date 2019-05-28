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İstanbul'da iğrenç olay! Cinsel saldırı anı anbean kamerada

İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da iğrenç olay! Cinsel saldırı anı anbean kamerada

İSTANBUL Maltepe'de yüzde 90 zihinsel engelli genç kızı cam kenarında müzik dinlediği sırada pencereye tırmanarak cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen sapık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Maltepe’de 26 Mayıs 2019 tarihinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 90 zihinsel engelli H.N.Ç.(19) isimli genç kız, evinde camın önünde müzik dinliyordu.

Bu sırada aracıyla evin önüne gelen E.Y.(40), pencereden dışarıya bakan mağdureye önce laf attı. Ardından genç kıza cinsel organının gösteren şahıs, daha sonra evin kömürlük kısmından tırmanarak genç kızı öperek tacizde bulundu.

Cinsel saldırıda bulundu

Olayın ardından zihinsel engelli genç kızın annesi G.Ç., polise başvurdu. Evin önüne tanımadığı bir şahsın geldiğini, camın kenarında bulunan kızını öptüğünü ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia ederek şikayetçi olduğunu söyledi.

Şikayet üzerine polis ekipleri şüpheli E.Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüphelinin aracını ve yerini tespit etti. Ardından E.Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen E.Y., "cinsel saldırı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüpheli E.Y. hakkında "kasten öldürme" den suç kaydı olduğu öğrenildi.

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