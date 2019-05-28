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Bakan Süleyman Soylu Türkiye sınırları içindeki terörist sayısını açıkladı

Bakan Süleyman Soylu Türkiye sınırları içindeki terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '90 ile 2000'li yıllar arasında Türkiye'nin dağlarında 12 bin ile 15 bin terörist vardı. Ben kış bitmeden 700 demiştim, şu anda 600'den az kaldı terörist sayısı.' dedi.

Soylu, Türkiye'nin yıllarca terörle terbiye edilmeye çalışıldığını ancak doğru atılan adımlarla artık bunun önüne geçildiğini söyledi.

600'den az kaldı

Soylu, "90 ile 2000'li yıllar arasında Türkiye'nin dağlarında 12 bin ile 15 bin terörist vardı. Ben kış bitmeden 700 demiştim, şu anda 600'den az kaldı terörist sayısı." ifadelerini kullandı.

Seçim değerlendirmesi

İlk kez böyle bir seçim gördüğünü ifade eden Soylu, "Binali ağabeye yazılan 207 oy sıfır yazılıyor, 140 sıfır yazılıyor, 100'e yakın sandıkta. Bu bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil, dört, beş, altı tane değil. Biz ona 'Tamam, ne olacak diyelim o zaman'. Bunu görüp de eğer buna müdahale etmezseniz bununla ilgili hakkınızı savunmazsanız bu millet de şunu der, 'Ey beceriksizler, siz kendi hakkınızı savunamıyorsunuz, bu milletin hakkını nasıl savunacaksınız?'" ifadelerini kullandı.

"En az 20 tane benim aleyhime haber var"

Soylu, son 1,5 aylık süreçte çok sayıda yanlış bilgi dolaştığını söyleyerek şöyle devam etti:

"Bugün bir baktım en az 20 tane benim aleyhime haber var. Hepsi aynı mahreçler. Cumhuriyet, Sözcü, Oda Tv bilmem ne. 'Süleyman Soylu Samsun valisine ne hediye etmiş. Araba hediye etmiş.' Nereden araba hediye ettim. Devletin bütün valilerinde olan araba, yılda 3-4 tane valiye t cetvelinden, hangi valide eksikse, bir de şöyle bakarız. 2006-2007 model hangisinde varsa onu çekeriz, hurdalığa göndeririz. Ona da onu göndeririz."

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