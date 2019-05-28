Milli Savunma Bakanlığı'ndan özel görüntü! Hulusi Akar ve komutanlar var
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi, Hakurk’ta başlatılan operasyonu Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yönetti. Milli Savunma Bakanlığı'nın servis ettiği görüntülerde komutanların yemeği dikkat çekti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine yönelik harekat sevk ve idare etti. Komutanların harekat merkezindeki görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı sitesinde yayınlandı.
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Gece boyunca birliklerin sevk ve koordinasyonunu sağlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.
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Komutanlar sahuru da Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden yaptı. Komutanlara servis edilen menü ise dikkat çekiciydi.
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Komutanların tabağında 1 haşlanmış yumurta, bir dilim pide, bir dilim peynir, 1 çeri domates, 1 küçük salatalık, 1 zeytin yer aldı.
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