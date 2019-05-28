Erzurum'daki bu lise çoğu fabrikadan fazla üretim yapıyor

Erzurum Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık cirosuyla hem ülke ekonomisine hem de üretime katılan öğrenci ve öğretmenlerin bütçesine katkı sağladı.

Erzurum İl Mili Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde üretime geçen lisenin Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencileri, il ve ilçe merkezlerindeki bütün okulların sıra, masa ve dolabının yanı sıra yemek odası, salon takımı, yatak ve genç odası tasarlayarak üretmeye başladı.

Okulların ihtiyaçlarının yanı sıra vatandaşların da mobilya talebini karşılayan ve ürünleriyle fuar ve tanıtım organizasyonlarına katılarak pazar alanını okul dışına taşıyan lise, 2018-2019 eğitim öğretim döneminin 7 aylık süresi boyunca üretim ve satış yapıp yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık ciroya ulaştı.

Herkesin ciro miktarına şaşırdığı Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü, "fabrika" olarak anılıyor.

Lise, 2023'e kadar döner sermaye işletmesinin cirosunu 5 milyon liraya ulaştırmayı amaçlıyor. Bir yandan nitelikli eleman yetiştirmek için çalışmalar yürüten, diğer yandan da öğrencilere aylık 600 liraya yakın maddi destek sağlayan lise, kentteki birçok fabrikadan daha fazla ciroya ulaşıyor.

Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü Öğretmeni ve Alan Şefi Selçuk Dağdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu bölümü diğer alanlardan ayıran özelliğin, üretim yaparken eğitim verilmesi olduğunu söyledi.

Mobilya iç tasarımı ve üretimi yapıldığını ifade eden Dağdelen, "Tasarım alanında yapacağımız mobilyaların tasarımı yapılıyor. Mobilya tasarımı üretim alanına geliyor ve gerekli çalışmaların ardından makine atölyemizde mobilya parçalarının kesimini yapıyoruz. Montaj atölyesinde kestiğimiz mobilya parçalarını birleştirerek üretimi gerçekleştiriyoruz. Okulumuzda mobilya olarak aklınıza ne geliyorsa üretimini yapıyoruz." dedi.

Dağdelen, lisede son moda ahşap ürünlerinin de tasarlanarak üretildiğini belirterek, 6 öğretmen ve 55 öğrenciyle gruplar halinde çalışıp öğrencilerin çalıştığı saat ve gün karşılığında 300-600 lira arasında ücret aldığını dile getirdi.

"Erzurum'un bütün mobilya ihtiyacını karşılayabilecek kapasitesi var"

Kazançları karşısında öğrencilerin hem mesleği öğrendiğini hem de az da olsa aile ve kendi bütçelerine destek sağlandığını anlatan Dağdelen, şöyle devam etti:

"Okulumuzda bu yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin değerinde üretim yapıldı. Bu kapsamda öğretmenlerimiz ücret alırken öğrencilerimize de 38 bin lira dağıtıldı. Yaptığımız ciroyu duyan vatandaşımız, Erzurum'daki bir okulun böyle bir üretim potansiyeli olduğuna inanmıyor ve inanmayanları okulumuza davet ediyoruz. Hem özel sektör temsilcileri hem de kurum amirleri okulumuzda yapılan işleri görüyor. Erzurum'un bütün mobilya ihtiyacını karşılayabilecek kapasite ve gücümüz var."

"Okul, Erzurum'daki çoğu fabrikadan fazla üretim yapıyor"

Dağdelen, ilk dönem dahil olmak üzere bin 600 öğrenci sırası, 250 öğretmen kürsüsü, 350 sınıf dolabı ve dışarıdan gelen mobilya taleplerini karşıladıklarını belirterek, "Okulumuzdan normal bir işletmeden nasıl mobilya ürünü alınabiliyorsa o şekilde ürün alınabiliyor. Dolayısıyla dışarıdan bizden talep edilen televizyon sehpası, salon takımı ve genç odasını yapıp insanların hizmetine sunabiliyoruz. Yıl sonuna kadar işlem haznesi olarak 1,5 milyon liralık üretim hedefliyoruz. Bu rakama baktığımızda ciddi anlamda Erzurum'daki çoğu kuruluş ve fabrikadan fazla üretim sağlanıyor. Devletimizin 2023 hedefi olduğu gibi, bizim de hedefimiz 2023'e kadar ciromuzu en az 5 milyon liraya çıkartmak ve hizmet alanımızı genişletmek." diye konuştu.

Öğrencilerden Mustafa İlbaş ise okulda bu kadar ciro yapılacağını tahmin etmediğini dile getirerek "Arkadaşlarımızla güzel çalıştık. Okullar için sıra ve masa, bunun yanında mobilya üretiyoruz. Hem okulda çalışarak eğitim alıyoruz hem de aydan aya para kazanarak ailemize yardım edebiliyoruz, harçlığımız çıkartıyoruz. Bazı bölümlerdeki arkadaşlar, 'bu kadar parayı nasıl kazandınız' diyerek şaşırıyor. Biz de bu kadar kazanacağımızı bilmiyorduk ama oldu." ifadelerini kullandı.