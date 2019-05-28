Dünyada ilk kez bir albino panda görüntülendi

Dev pandalardan doğada 2 binden az bulunuyor.

Çin'de Wolong Doğa Koruma Alanı görevlileri dünyada ilk kez albino bir pandayı görüntülemeyi başardı.

Çin'in Şiçuan bölgesinin güneyinde çekilen görüntüde ormanda yürüyen büyük bir beyaz panda görülüyor. Bilim adamları görüntülenen pandanın albino olduğunu, bu yüzden tamamen beyaz tüylere ve kırmızı gözlere sahip olduğunu bildirdi.

Wolong Doğa Koruma Alanı hayvanın "güçlü olduğunu" ve albino olmasının normal fonksiyonlarını etkilemediğini açıkladı.

Bir veya iki yaşında

Araştırmacılar fotoğrafa göre pandanın bir veya iki yaşında olduğunu belirledi. Vahşi yaşamı gözlemek için yerleştirilen kamera tarafından çekilen görüntüden hayvanın cinsiyeti belirlenemedi.

The Guardian'ın aktardığına göre 'dev' pandalardan doğada 2 binden az bulunuyor, ayrıca pandalarda albinoluk çok nadir görülüyor. Bu yüzden çekilen görüntüler bilim adamları için büyük önem taşıyor.