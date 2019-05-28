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Kadir Gecesi nedir Kadir Gecesi hadisleri ile önemi

Kadir Gecesi nedir Kadir Gecesi hadisleri ile önemi

Kadir Gecesi hadislerine bakıldığında bu gecenin önemi daha bir ortaya çıkıyor. Fazileti yüksek olan Kadir Gecesi'nde kılınacak namaz bin yıla denktir. Kadir Gecesi ne olmuştur ve neden önemlidir.

Kadir Gecesi nedir, bu gecede ne olmuştur, İslam alemi için neden bu kadar önemlidir? Kadir Gecesi bin geceden hayırlı bulunan bir gecedir. Bunun sebebi ise Kur'an'ın bu gecede inmesidir. Kadir Gecesi'nde melekler de yeryüzüne iner ve insanların yaptığı dualara amin derler.

Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;

"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."

"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."

Peygamberimiz (sav) buyuruyor:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur’ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."

Kadir Suresi'nde ne anlatılır: Kadir Gecesinin önemini en güzel anlatan da Kur'an da yer alan Kadir Suresi'dir. Türkçe meali şöyledir;

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik. 
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler. 
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

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