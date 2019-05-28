HABER /  SPOR

Neymar'a büyük darbe

Anadolu Ajansı
Neymar'a büyük darbe

Brezilya Milli Takımı'nın Katar ve Honduras ile yapacağı hazırlık maçları ile katılacağı Copa America'da kaptanlık görevini, Dani Alves üstlenecek.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America'da gelecek ay mücadele edecek Brezilya Milli Futbol Takımı'nda kaptanlık görevi, Neymar'dan alınarak Dani Alves'e verildi.

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, teknik direktör Tite'nin kararıyla, Brezilya Milli Takımı'nın Katar ve Honduras ile yapacağı hazırlık maçları ile 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde katılacağı Copa America'da kaptanlık görevinin Neymar'dan alınarak Dani Alves'e verildiği belirtildi.

Neymar ile Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen 36 yaşındaki Alves, daha önce 107 karşılaşmada görev aldığı milli takımda 4 kez kaptanlık görevini üstlenmişti.

PSG formasıyla çıktığı maçlarda son aylarda disiplin sorunu yaşayan Neymar, takımının Fransa Kupası final maçını kaybetmesinin ardından bir taraftara yumruk atması ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a elenmesinin ardından hakeme hakaret içerikli yorumlarda bulunması gerekçeleriyle toplam 6 maç men cezası almıştı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'nin en büyük şirketi Tüpraş oldu
Türkiye'nin en büyük şirketi Tüpraş oldu
Çin Merkezli Alibaba'dan yeni hamle
Çin Merkezli Alibaba'dan yeni hamle
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun detayları belli oldu!
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun detayları belli oldu!
Dünyada ilk kez bir albino panda görüntülendi
Dünyada ilk kez bir albino panda görüntülendi
Bakan Süleyman Soylu Türkiye sınırları içindeki terörist sayısını açıkladı
Bakan Süleyman Soylu Türkiye sınırları içindeki terörist sayısını açıkladı
Başakşehir'de iki isimle yollar ayrılıyor
Başakşehir'de iki isimle yollar ayrılıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray yayın gelirinde de şampiyon
Galatasaray yayın gelirinde de şampiyon
Erzurum'daki bu lise çoğu fabrikadan fazla üretim yapıyor
Erzurum'daki bu lise çoğu fabrikadan fazla üretim yapıyor
LGS örnek sorular 2019 çözümlü sözel bölüm soru cevapları-yeni
LGS örnek sorular 2019 çözümlü sözel bölüm soru cevapları-yeni
Merkez Bankası yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar dolaşıma sundu
Merkez Bankası yeni 100 ve 200 euroluk banknotlar dolaşıma sundu
Af haberleri 28 Mart genel af çıkar mı son haber geldi
Af haberleri 28 Mart genel af çıkar mı son haber geldi
LGS örnek sorular çözümlü sayısal bölüm soru cevapları-2019
LGS örnek sorular çözümlü sayısal bölüm soru cevapları-2019
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları azalıyor
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları azalıyor
Arka Sokaklar 520. bölüm fragmanı
Arka Sokaklar 520. bölüm fragmanı
Yorumlar