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Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun detayları belli oldu!

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun detayları belli oldu!

AK Parti kurucularından, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın da üye olduğu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun detayları netleşmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde "Millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmuştur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca belirlenir. Kurulun çalışma usul ve esasları ile Kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler Cumhurbaşkanınca belirlenir" ifadeleri kullanıldı.

Maaş tutarının açıklanmadı

Sözcü gazetesi Çiğdem Toker, sosyal medya hesabından  kurul üye sayısı ve üyelerin maaş tutarının açıklanmadığına dikkati çekti. Toker, Politika Kurulları için maaş formülünün açıkça yazıldığını da hatırlattı.

Toker'in ilgili paylaşımı şöyle:

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