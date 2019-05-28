Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun detayları belli oldu!

AK Parti kurucularından, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç'ın da üye olduğu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun detayları netleşmeye başladı.
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde "Millete ve devlete hizmeti geçmiş, bilgi ve birikim sahibi kişilerin bu kazanımlarından istifade edilebilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu oluşturulmuştur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanınca belirlenir. Kurulun çalışma usul ve esasları ile Kurul üyelerine yapılabilecek ödemeler Cumhurbaşkanınca belirlenir" ifadeleri kullanıldı.
Maaş tutarının açıklanmadı
Sözcü gazetesi Çiğdem Toker, sosyal medya hesabından kurul üye sayısı ve üyelerin maaş tutarının açıklanmadığına dikkati çekti. Toker, Politika Kurulları için maaş formülünün açıkça yazıldığını da hatırlattı.
Toker'in ilgili paylaşımı şöyle:
Bülent Arınç'ın üye atandığı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu 12 gün önce kuruldu— Cigdem Toker (@cigdemtoker) 27 Mayıs 2019
Üye sayısı yok.
Belli ki ihtiyaca göre şekillenecek.
Ücret olacak ama tutar yok.
İfade muğlak.
Oysa Politika Kurulları için maaş formülü açıkça yazılmıştı
Demek ki tartışılması istenmiyor. pic.twitter.com/gLGUuEH8qj