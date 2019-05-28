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Türkiye'nin en büyük şirketi Tüpraş oldu

Türkiye'nin en büyük şirketi Tüpraş oldu

İSO'nun ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması''na göre, Tüpraş, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Tüpraş'ı 31 milyar lirayla Ford ve 23,6 milyar lira ile Toyota takip etti.

Türkiye'nin en büyük şirketleri açıklandı. 

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması''na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu.

Ford 31 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 23,6 milyar lira ile üçüncü olarak belirlendi.

Listede Toyota'yı sırasıyla Oyak-Renault, Tofaş, Arçelik, İskenderun Demir ve Çelik, Ereğli Demir ve Çelik, İçdaş Çelik ve Hyundai Assan takip etti.

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