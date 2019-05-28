Galatasaray yayın gelirinde de şampiyon

Spor Toto Süper Lig'de sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, 212,6 milyon lirayla yayın gelirlerinde kasasına en fazla parayı koyan takım oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, yayın gelirlerinde de en fazla para elde eden takım oldu.

Süper Lig'de bu sezonki yayın gelirlerinde Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe de üçüncü sırada yer aldı.

Sezonu ikinci bitiren Medipol Başakşehir ise yayın geliri sıralamasında 5. basamakta bulundu.

Yayın geliri 500 milyon dolar

Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS, yıllık 500 milyon dolar olan ihale bedelinin yarısını 3,76'lık, diğer yarısını da güncel kurdan ödüyor.

İhale bedelinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF), yaklaşık yüzde 14'lük kısmı da alt liglere ayrıldıktan sonra kalan miktar Süper Lig kulüplerine dağıtılıyor.

Gelir dağılımı

Yayın gelirlerinde TFF ve alt liglerin payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın yüzde 37'si, "ayak bastı parası" olarak kulüplere eşit dağıtılıyor. Her kulüp, katılım bedeli olarak 38,5 milyon lirayı kasasına koyuyor.

Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı takımların performansına göre dağıtılıyor. Takımlar, elde edilen her galibiyette 2,8 milyon lira, beraberliklerde de 1,4 milyon liranın sahibi oluyor.

Gelirin yüzde 11'i ise lig tarihinde mutlu sona ulaşan takımlar arasında şampiyonluk sayılarına göre bölüştürülüyor. Takımlar, kazandıkları şampiyonluk başına 3,3 milyon lira alıyor.

Süper Lig'e ayrılan gelirin yüzde 6'sı sezon sonunda ilk altı sırada yer alan takımlara veriliyor. Buna göre şampiyon takım 36,2 milyon lirayı kasasına koyarken, ikinci sıradaki ekip 29 milyon, üçüncü 21,6, dördüncü 14,4 , beşinci 7,2 ve altıncı da 3,6 milyon lira elde ediyor.

Ayrıca Süper Lig'e veda eden takımlara 4'er milyon liralık yardım payı veriliyor.

Galatasaray zirvede

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yayın gelirlerinde de zirvede yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, yayın gelirlerinde toplamda 212,6 milyon lirayı kasasına koydu.

Lige giriş parası olarak 38,5 milyon lira alan Galatasaray, 20 galibiyet ve 9 beraberliğin sonucunda toplam 68,6 milyon liralık performans priminin sahibi oldu.

Sezonu zirvede bitirdiği için 36,2 milyon lira elde eden sarı-kırmızılılar, şampiyonluk sayısına göre verilen primden de 69,3 milyon lira kazandı.

Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe üçüncü

Bu sezon yayın gelirleri sıralamasında Beşiktaş ikinci, Fenerbahçe ise üçüncü basamakta bulundu.

Ligi üçüncü sırada bitiren Beşiktaş, toplamda 174 milyon liralık gelir elde etti.

Son haftalardaki çıkışıyla Süper Ligi 6. basamakta tamamlayan Fenerbahçe ise 153,8 milyon lirayı kasasına koydu.

Medipol Başakşehir, beşinci sırada

Süper Lig'de sezonu ikinci basamakta bitiren Medipol Başakşehir, yayın gelirleri sıralamasında ise 5. oldu.

Turuncu-lacivertli takım, toplam 134,7 milyon lira kazandı.

Küme düşen Bursaspor yedinci

Bursaspor, bu sezon Spor Toto Süper Lig'e veda etmesine karşın yayın gelirlerinde önemli bir miktarı kasasına koydu.

Yeşil-beyazlı takım, toplamda kazandığı 87,8 milyon lirayla yayın gelirleri sıralamasında 7. basamakta yer aldı.

Süper Lig'de yayın gelirlerinde en az parayı ise 71,9 milyon lirayla küme düşen Akhisarspor elde etti.