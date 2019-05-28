Hakurk kampı neden önemli? Naim Babüroğlu açıkladı

Pençe Operasyon Planı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölge, savaş uçaklarınca ateş altına alındı. Operasyon yapılan Hakurk'un önemini Strateji Uzmanı emekli tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu anlattı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Pençe Operasyon Planı'nda dün akşam Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları yerlerle ilgili yoğun planlama ve hazırlık çalışmalarının ardından düğmeye basıldı.

CNN TÜRK canlı yayınında operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Strateji Uzmanı Dr. Naim Babüroğlu, Hakurk'un terör örgütü için kritik önemde bir kamp olduğuna dikkat çekti.

Yaz üstlenmesi için kullanılıyor, Suriye'ye geçişte kritik konumda

Yaz aylarına doğru örgütün yaz üstlenmesi olarak kullandığı bölgenin Sincar ve Suriye'nin kuzeyindeki terör bölgelerine geçişte kritik bir konumda bulunduğunun altını çizdi. Babüroğlu, terör örgütü PKK'nın militanlarını Türkiye'ye sokmak için Hakurk'u bir üs olarak kullandığına da dikkat çekti.