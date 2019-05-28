CHP Ekonomi Masası seçimlerin halka maliyetini raporladı

CHP Ekonomi Masası, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimini iptal ettiği sürecin ekonomiye yansımalarını raporlaştırdı. Raporda, Türk şirketlerin borsadaki değer kaybı nedeniyle 206 milyar TL zarara uğradığı belirtildi.

CHP bünyesinde oluşturulan Ekonomi Masası, 31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla hazırlanan ekonomi kitapçığını tekrar ele alırken, kitapçığa 1 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında YSK’nın İstanbul seçimini iptal etmesi üzerine yeni bir bölüm eklendi. Rapordan bazı veriler şöyle:

Türk Lirası yüzde 10 değer kaybetti ve bu süreçte TL, dolar karşısında, diğer gelişmekte olan ekonomilere kıyasla en çok gerileyen para birimi oldu.

Türk Lirası’ndaki gerileme nedeniyle kişi başına düşen gelir, ortalama 986 dolar eridi.

Asgari ücretin döviz cinsinden karşılığı, 1 Nisan’da 368 dolar iken, 22 Mayıs itibarıyla 331 dolara indi.

Türkiye’nin dış borcunun TL cinsinden karşılığı 272 milyar lira artışla 2 trilyon 714 milyar liraya çıktı. Böylece her bir vatandaşın sırtındaki borç yükü 3 bin 342 lira arttı.

Şirketler de dolar kurundaki artış nedeniyle ciddi zarara uğradı. Net döviz borcu 197 milyar doların üzerinde olan şirketler, kurdaki artış nedeniyle 120 milyar lira kur farkı zararı yazdı.

Borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri 86 milyar lira eridi. Böylece, Türkiye’deki şirketlerin sadece kurdaki artış ve borsadaki değer kaybı nedeniyle toplam zararı 206 milyar liraya ulaştı.

Şirketler zararın altından kalkmak için ya fiyatları artıracak ya da maliyeti azaltmak için işçi çıkarmak zorunda kalacak. Bu durum enflasyon ve işsizlik olarak vatandaşa yansıyacak.

İki yıllık devlet tahvilinin faizi 4,6 puan artışla yüzde 25,7’ye çıktı.

Mayıs 2019’da tüketici güveni, serinin yayınlanmaya başladığı 2004 yılından bu yana en düşük seviyesine indi.