YKS sınavı ertelendi mi YKS sınavı ne zaman oturum tarihleri

YKS sınavı ne zaman sorusu üniversite hayali kuran binlerce öğrencinin gündeminde. 3 farklı oturumla yapılacak olan YKS yani üniversite sınavı 15 ve 16 Haziran'da yapılacak. YKS sınav yerlerinin ve YKS sınav giriş belgelerinin haziranın ilk haftası açıklanması bekleniyor.

YKS sınavı ne zaman geri sayım başladı. Binlerce öğrencinin hayalini kurduğu üniversiteye girmeyi hedeflediği YKS sınavları 3 farklı oturumla 15-16 Haziran'da yapılacak.

ÖSYM'nin yayınladığı sınav takviminde YKS takvimi belirlendi. Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilecek olan YKS sınavının ertelenip ertelenmediği öğrencilerin gündeminde. Peki, YKS ertelendi mi? YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2019 YKS TYT AYT üniversite sınavı ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

YKS ERTELENDİ Mİ: ÖSYM'nin yayınladığı takvime göre, YKS sınavı 15-16 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS sınavının ertelenmesi yönünde resmi bir açıklama bulunmuyor.

2019 YKS TAKVİMİ

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 15 Haziran 2019

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT): 16 Haziran 2019

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 16 Haziran 2019

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK: ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavların, giriş yerlerinin sınav tarihinden 1-2 hafta önce açıklandığı biliniyor. Buna göre, 2019 YKS sınav yerlerinin 3-7 Haziran tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAK: TYT'de Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer almaktadır. YDT'de ise, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testleri yer almaktadır.

Yabancı dil oturumunda her dil için ayrı bir soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

YKS'DE BARAJ PUANI VAR MI: TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

SINAVA NASIL HAZIRLANMALI?

– Yeni konular öğrenmekten ziyade öğrenilen konuların pekiştirilmesi gerekir. Farklı soru türlerine hazır olabilmek için farklı kaynaklardan sorular çözülerek bakış açısının da farklılaştırılması yararlı olacaktır.

– Sınav öncesinde her gün bir deneme sınavı çözmek, zamanı kullanma becerisini geliştirir ve hangi konuların tekrar edilebileceğini gösterir.

– Uyku saatlerinin bir düzene sokulması gerekir. Yeterli düzeyde uyumamak hem öğrenme kalitesini düşürür hem de hayat kalitesini düşürür. İyi öğrenmenin sağlanabilmesi için, iyi uyku gereklidir.

– Bilgisayar ve cep telefonunun yanlış kullanımı, zararlı bir hale dönüşebilir. Bu nedenler sınav öncesinde, cep telefonu ve bilgisayarın bir süreliğine bırakılarak önceliklerin tespit edilmesi gerekir.

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