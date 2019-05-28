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25 taraftara 1 yıl seyirden men cezası

Demirören Haber Ajansı
25 taraftara 1 yıl seyirden men cezası

Spor Toto Süper Lig'in 32'inci haftasında Evkur Yeni Malatyaspor - Erzurumspor maçındaki davranışları nedeniyle 25 taraftara, 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle 1 yıl seyirden men cezası verildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; vatandaşların huzur ve güven ortamı içinde aileleriyle spor müsabakalarını seyredebilmeleri için spor alanları ve çevresinde gerekli denetim ve kontrolleri gerçekleştirdiği belirtildi.

12 Mayıs günü oynanan Evkur Yeni Malatyaspor - Erzurumspor maçında her iki takımın taraftarlarından stadyuma zarar verme, hakaret içeren tezahüratta bulunan, sahaya atlayıp yasak alanlara giren, müsabaka esnasında sahaya yabancı cisim attığı ve karşılaşma sırasında taşkınlık yaptığı tespit edildi. Açıklamada, haklarında adli işlem başlatılan 25 taraftara 1 yıl süreyle seyirden men cezası verildiği bildirildi.

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