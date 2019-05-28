Ozan Kabak önce korkuttu sonra yıkıldı! İşte yüreklerin ağza geldiği o anlar

Stuttgart Bundesliga 2'ye düştü: İlk maçı Stuttgart'ta 2-2 eşitlikle tamamlanan eşleşmenin rövanşı, Berlin'deki An der Alten Försterei Stadı'nda oynandı ve müsabaka 0-0 sonuçlandı. Union Berlin, deplasmanda oynanan ilk maçta aldığı 2-2'lik skorun avantajıyla Bundesliga'ya yükselirken, Stuttgart ise Bundesliga 2'ye düştü. Stuttgart, 1975 ve 2016'dan sonra üçüncü kez Bundesliga'da tutunamadı.