Ozan Kabak önce korkuttu sonra yıkıldı! İşte yüreklerin ağza geldiği o anlar
Ozan Kabak'ın formasını giydiği Alman ekibi Stuttgart, play-out mücadelesinde Union Berlin'e elenerek küme düştü. Ozan Kabak hava topu mücadelesinde takım arkadaşı Badstuber ile çarpışınca kanlar içinde kaldı.
Almanya'da İkinci Lig'i (Bundesliga 2) 3. sırada tamamlayan Union Berlin ile Birinci Lig'i (Bundesliga) 16. durumda bitiren Stuttgart'ın karşı karşıya geldiği play-out etabı maçları tamamlandı.
Stuttgart Bundesliga 2'ye düştü: İlk maçı Stuttgart'ta 2-2 eşitlikle tamamlanan eşleşmenin rövanşı, Berlin'deki An der Alten Försterei Stadı'nda oynandı ve müsabaka 0-0 sonuçlandı. Union Berlin, deplasmanda oynanan ilk maçta aldığı 2-2'lik skorun avantajıyla Bundesliga'ya yükselirken, Stuttgart ise Bundesliga 2'ye düştü. Stuttgart, 1975 ve 2016'dan sonra üçüncü kez Bundesliga'da tutunamadı.
90 dakika oynadı: Devre arasında Galatasaray'dan 11 milyon avro bonservis bedeliyle Stuttgart'a transfer olan milli oyuncu Ozan Kabak, karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Öte yandan Ozan, hava topu mücadelesinde takım arkadaşı Badstuber ile kafa kafaya çarpıştı.