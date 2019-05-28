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Moses Fenerbahçe'de kalacak mı? Kendi açıkladı

Moses Fenerbahçe'de kalacak mı? Kendi açıkladı

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Chelsea'den kadrosuna kattığı ve adı Inter ile anılan Victor Moses, geleceğiyle ilgili konuştu.

Fenerbahçe'nin devre arasında Chelsea'den 1.5 yıllığına kiraladığı Victor Moses, TRT World'e özel bir röportaj verdi. Yıldız futbolcu, aynı zamanda Inter'e transferiyle ilgili de konuştu.

İşte Nijeryalı yıldızın açıklamalarından satır başları;

Conte'nin kariyerinin gidişatını değiştiren isim olduğunu belirten Moses, ''Birçok teknik direktörle çalıştım ve çoğu ile birlikte çalıştığım için de memnun kaldım. Ancak Antonio Conte, Chelsea'ye geldiğinde her şeyi değiştirdi. Harika bir adam, benim kendime inanmamı sağladı. Onunla 2 sezonda lig şampiyonu olduk, FA Cup'ı kazandık. Benim için bir dönüm noktasıydı. Ona her zaman büyük saygım var, sıra dışı bir adam'' ifadelerini kullandı.

'Fenerbahçe'deyim ve oynamak istiyorum'
Inter iddiaları ile ilgili görüşleri sorulan Moses, ''Şu anda Fenerbahçe'deyim ve oynamak istiyorum. Gelecek ne gösterir bilmiyorum ancak harika bir kulüpteyim ve burayı sevdim.'' cevabını verdi.

'1 yıl daha sözleşmem var'
Fenerbahçe'nin devre arasında 1,5 yıllığına kiraladığı Moses'ın sarı lacivertliler ile olan sözleşmesi 2020 yazında sona eriyor. Sezonun ikinci yarısında sakatlıklar da yaşayan Moses, Süper Lig'de 14 maçta forma giydi. Nijeryalı oyuncu bu maçlarda 4 gollük bir performans sergiledi.

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