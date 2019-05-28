HABER /  SPOR

Şike bombası patlak verdi birçok futbolcu tutuklandı

Şike bombası patlak verdi birçok futbolcu tutuklandı

İspanya futbolu şike iddialarıyla sarsılıyor. La Liga'dan ve ikinci ligden birçok futbolcunun tutuklandığı yönünde haberler var.

El Pais Gazetesi, bu sabah birçok futbolcunun gözaltına alındığını yazdı. Real Madrid'in eski oyuncusu Raul Bravo'nun, bahis çetesini yönettiği ve tutuklandığı iddiası var.

El Pais Gazetesi, gözaltına alınan futbolcular arasında, Borja Fernandez, Carlos Aranda, Samuel Saiz ve Inigo Lopez'in de olduğunu yazdı.

Ayrıca 2. ligde mücadele eden Huesca kulübünün başkanı Agustin Lasaosa ile kulüp doktoru Juan Carlos Galindo Lanuza'nın da gözaltına alındığı kaydedildi.

Şike soruşturması kapsamında gözaltına alınanların, suç örgütü oluşturma, yolsuzluk ve para aklamakla suçlandıkları belirtildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Topal gemileri yaktı
Mehmet Topal gemileri yaktı
Fatih Terim'e şampiyonluk hediyesi! Golcünün kralı geliyor
Fatih Terim'e şampiyonluk hediyesi! Golcünün kralı geliyor
Öykü Arin'e annesinden nakledilen ilik tutmadı! Sosyal medyadan yeniden çağrı yapıldı
Öykü Arin'e annesinden nakledilen ilik tutmadı! Sosyal medyadan yeniden çağrı yapıldı
IKBY'nin yeni başkanı belli oldu
IKBY'nin yeni başkanı belli oldu
Turkcell'e Avrupa’dan iki ödül
Turkcell'e Avrupa’dan iki ödül
Elazığ'da FETÖ'nün kadın yapılanması çökertildi
Elazığ'da FETÖ'nün kadın yapılanması çökertildi
ÖNCEKİ HABERLER
Bu kirazın kilogramı 24-30 liradan alıcı buluyor
Bu kirazın kilogramı 24-30 liradan alıcı buluyor
Karnesinde 2 olan öğrenci takdir-teşekkür alabilir mi?
Karnesinde 2 olan öğrenci takdir-teşekkür alabilir mi?
Yasak Elma gelecek sezonda neler yaşanacak?
Yasak Elma gelecek sezonda neler yaşanacak?
25 taraftara 1 yıl seyirden men cezası
25 taraftara 1 yıl seyirden men cezası
YKS sınavı ertelendi mi YKS sınavı ne zaman oturum tarihleri
YKS sınavı ertelendi mi YKS sınavı ne zaman oturum tarihleri
Çankırılı öğrenciler Japonya'da "tsunami"yi anlatacak 
Çankırılı öğrenciler Japonya'da "tsunami"yi anlatacak 
Anksiyete bozukluğu nedir tehlikeleri var mıdır?
Anksiyete bozukluğu nedir tehlikeleri var mıdır?
Kadir Gecesi ne zaman Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
Kadir Gecesi ne zaman Kadir gecesi olduğu nasıl anlaşılır?
Yorumlar