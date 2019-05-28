Şike bombası patlak verdi birçok futbolcu tutuklandı

İspanya futbolu şike iddialarıyla sarsılıyor. La Liga'dan ve ikinci ligden birçok futbolcunun tutuklandığı yönünde haberler var.

El Pais Gazetesi, bu sabah birçok futbolcunun gözaltına alındığını yazdı. Real Madrid'in eski oyuncusu Raul Bravo'nun, bahis çetesini yönettiği ve tutuklandığı iddiası var.

El Pais Gazetesi, gözaltına alınan futbolcular arasında, Borja Fernandez, Carlos Aranda, Samuel Saiz ve Inigo Lopez'in de olduğunu yazdı.

Ayrıca 2. ligde mücadele eden Huesca kulübünün başkanı Agustin Lasaosa ile kulüp doktoru Juan Carlos Galindo Lanuza'nın da gözaltına alındığı kaydedildi.

Şike soruşturması kapsamında gözaltına alınanların, suç örgütü oluşturma, yolsuzluk ve para aklamakla suçlandıkları belirtildi.