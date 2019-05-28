Mehmet Topal gemileri yaktı

Antalyaspor maçında taraftarın ıslıkladığı Mehmet Topal, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynana ve 3-1 kazanılan Antalyaspor maçında bazı taraftarların tepki gösterdiği Mehmet Topal oyundan çıkmak istemiş, karşılaşmanın bitiminde de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ısrarına rağmen, tribünlerle barışmaya yanaşmamıştı.

''Bu kadar vefasızlığa tahammül edemem”

Sarı-Lacivertli kulüp ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan tecrübeli oyuncu “Artık burada kalmanın bir anlamı yok. Bu kadar vefasızlığa tahammül edemem” dedi.

''Kendime başka kulüp bulacağım”

Star'da yer alan habere göre; Ersun Yanal’ın “Sözleşmenin sonuna kadar kal” dediği tecrübeli futbolcu “Bonservisimi makul bir rakama versinler. Kendime başka kulüp bulacağım” diye rest çekti.