Mehmet Topal gemileri yaktı
Antalyaspor maçında taraftarın ıslıkladığı Mehmet Topal, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı.
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında oynana ve 3-1 kazanılan Antalyaspor maçında bazı taraftarların tepki gösterdiği Mehmet Topal oyundan çıkmak istemiş, karşılaşmanın bitiminde de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın ısrarına rağmen, tribünlerle barışmaya yanaşmamıştı.
''Bu kadar vefasızlığa tahammül edemem”
Sarı-Lacivertli kulüp ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan tecrübeli oyuncu “Artık burada kalmanın bir anlamı yok. Bu kadar vefasızlığa tahammül edemem” dedi.
''Kendime başka kulüp bulacağım”
Star'da yer alan habere göre; Ersun Yanal’ın “Sözleşmenin sonuna kadar kal” dediği tecrübeli futbolcu “Bonservisimi makul bir rakama versinler. Kendime başka kulüp bulacağım” diye rest çekti.
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Foto Galeri Fenerbahçe'de Mehmet Topal ıslıklandı taraftar ikiye bölündü