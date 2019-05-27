Fenerbahçe'de Mehmet Topal ıslıklandı taraftar ikiye bölündü

Topal'a büyük destek: Maç sonunda ise bütün Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular Mehmet Topal'ın yanına giderek sarıldı. Ersun Yanal'ın oyuncusunu alkışlamasıyla, tribünlerin büyük bir bölümü de tecrübeli futbolcuya destek oldu.