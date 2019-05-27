Fenerbahçe'de Mehmet Topal ıslıklandı taraftar ikiye bölündü
Fenerbahçe - Antalyaspor maçında oyuna sonradan giren Mehmet Topal ıslıklandı, tecrübeli oyundan çıkmak istedi. Fenerbahçeli taraftarlar Mehmet Topal için ikiye bölünürken yılda 2,5 milyon para kazanan futbolcunun dikine oynaması gerektiğini vurguladı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve kapanış haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli ekip Miha Zajc, Eljif Elmas ve Victor Moses'in golleriyle 3-1 kazanırken Antalyaspor'un tek golü Mevlüt Erdinç'ten geldi. Böylece Fenerbahçe, 46 puanla sezonu 6. sırada tamamladı.
Topal'a ıslıklı protesto: Maçın 68. dakikasında Zajc'ın yerine oyuna giren Mehmet Topal'a tribünlerden ıslıklı protesto geldi. Bir kısım taraftar ise Mehmet Topal lehine bağırdı.
Oyundan çıkmak istedi: Protestolara sinirlenen Mehmet Topal, teknik direktör Ersun Yanal'dan kendisini oyundan almasını istedi. Bu talebi kabul etmeyen Ersun Yanal, oyuncusunu alkışladı
Topal'a büyük destek: Maç sonunda ise bütün Fenerbahçe teknik heyeti ve futbolcular Mehmet Topal'ın yanına giderek sarıldı. Ersun Yanal'ın oyuncusunu alkışlamasıyla, tribünlerin büyük bir bölümü de tecrübeli futbolcuya destek oldu.