Fransa'daki bombalı saldırının zanlısı Mohammed Hichem çıktı

FRANSA'nın Lyon kentinde 24 Mayıs günü 13 kişinin yaralanmasına sebep olan bombalı saldırının zanlısı yakalandı.

Saldırganın kullandığı bombada önceki gün DNA izleri bulunmuştu. DNA izlerinin dün gözaltına alınan Cezayir asıllı 24 yaşındaki şüpheli Mohammed Hichem'in DNA'sıyla eşleştiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, 330 polisin soruşturma esnasında göreve çağrıldığını belirterek, "Soruşturma devam ediyor, kullanılan patlama malzemeleri öldürmek için yeterliydi. Mesaj göndermek için böyle bir bomba kullanılmaz. Bir felaketi önledik. Zanlı, polis ve adalet kurumları tarafından tanınmayan bir kişi. Öğrenci vizesine başvurmadan önce kısa vadeli vizeler almıştı" ifadelerini kullandı.

Saldırının sebebi

Zanlının ailesiyle ilgili açıklama yapan Bakan Castaner, "Üç kişinin ifadesi devam ediyor. Ebeveynlerin klasik bir görünüşü var, Fransa'yla bütünleşmişler ve çalışıyorlar. Güvenlik kameraları ile zanlının yolunu yeniden oluşturabildik. Saldırı sebebi henüz bilinmiyor" dedi.

Komşuları, zanlının terbiyeli ve sakin biri olduğunu, Müslüman bir aileden geldiğini vurguladı.