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Apple'da işe girmek isteyen genç şirket sunucularını ele geçirdi

Apple'da işe girmek isteyen genç şirket sunucularını ele geçirdi

Bilgisayar yazılımı ve kişisel bilgisayar tasarlayan, geliştiren ve satan Apple, kendi şirketinde çalışmak isteyen 13 yaşındaki bir genç tarafından hacklendi.

Kendisini hackleyen gencin konumunu bulan Apple, Avustralya Federal Polisi ile birlikte soruşturmayı yapan FBI'a saldırıları bildirdi. Kısa süre içerisinde mahkeme karşısına çıkan genci avukatı savundu.

Gencin avukatı Mark Twiggs, mahkemede 13 yaşındaki öğrencinin ne yaptığının ciddiyetini anlayamayacak kadar genç olduğunu savundu ve şunları söyledi:

“Müvekkilim 13 yaşında, çok genç bir yaştayken bu suçu işledi. Suçun ciddiyeti hakkında hiçbir fikri yoktu ve keşfedildiğinde bu şirkette iş bulabileceğini umuyordu. Bunun sonunun iş teklifi dışında bir şeye yol açacağını bilmiyordu."

apple

Mahkeme genci denetimli serbestlik cezasına çarptırdı. Apple Avusturalya yaptığı açıklamada çalışanlarının şirket ağlarını “dikkatlice koruduğunu” ve polise haber vermeden önce hackleri “engellediklerini” vurguladı.

Apple sözcüsü ayrıca kimsenin kişisel verilerinin açığa çıkmadığını söyledi.

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