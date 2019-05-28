CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında son dakika açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meclis grup toplantısında son dakika açıklamalar...

TSK'nın Kuzey Irak'ta PKK'ya yönelik düzenlediği hava destekli kara operasyonunu değerlendiren CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Mehmetçiğimize zorlu operasyonda başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bir tweet attı diye 6 ay içeride kalan var"

-Saldırganların ceza alması için bu gazetecilerin öldürülmesi mi gerekiyor? İstediğimiz tek şey adalet" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Gazetecilik bir kamu görevidir. Gazeteci doğru bildiğini araştırır, yoklar, sonra yazar. Antalya, Adana, Ankara'da gazeteciler saldırıya uğradı. Saldırganlar yakalandı, serbest bırakıldı. Eğer bir gazeteciye haber yaptı diye şiddet uygularsınız ve sanıkları serbest bırakıp, gazetecileri korkutacağınızı sanarsanız yanılırsınız. Bir tweet attı diye 6 ay içeride kalan var. Gazeteci yazdı diye saldırıya uğrayacak, saldırganlar yakalanıp serbest bırakılacak. Eline bari sertifika verin, ‘adam dövmekte ustadır’ diye.

Rabia Naz olayı

-Rabia Naz 11 yaşında, Eynesil'de İmam Hatip Ortaokulu’nda okuyor, hayat dolu bir kız. Öldürülmeden önce arkadaşlarıyla gidip dondurma almış, annesinin çalıştığı eczaneye gitmiş. Haber geliyor, Rabia Naz evin önünde sırt üstü yatıyor ve ağır yaralı. Babasına diyorlar ki intihar etti. 11 yaşındaki bir çocuk niye intihar etsin? Baba araştırıyor; doblo marka bir siyah aracın çarptığı iddia ediliyor, oradan alıp metruk bir eve götürüyorlar, sonra getirip evinin önüne sırt üstü yatırıyorlar intihar etti diye.

"Devleti mi yönetecek belediyeye mi yönetecek?"

-AK Partili kardeşlerime seslenmek istiyorum. Madem ki beraber yaşıyoruz, görüşlerimiz farklı olabilir ama hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Açlığın yoksulluğun olmadığı bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bir Cumhurbaşkanı neden tarafsız olmalı? Çünkü devletin sigortasıdır. Devletin başı ise bir partinin başı olamaz. Devlet bütün vatandaşlarına hizmet eder.

Bir Cumhurbaşkanı günün 24 saati belediye başkanlığı seçimlerine müdahale eder mi? Bir tarafta partilerin belediye başkan adayları var, bir tarafta Erdoğan'ın fotoğrafı var. Bu normal bir şey mi? Bir Cumhurbaşkanı devleti mi yönetecek belediyeye mi yönetecek? Vicdan, ahlak sahibi herkese bu soruyu soruyorum.

"Kübra bebeği unutabilirler, ben unutmadım"

-AK Parti’ye oy vermiş tüm vatandaşlarıma seslenmek istiyorum, ben illa gel bana oy ver demiyorum. Allah’ın verdiği en değerli şey akılsa aklımızı kullanacağız. Çocuk açlıktan ölecek, beyefendi 1100 yataklı yerde yaşayacak. Açlıktan ölen Kübra bebeği unutabilirler, ben unutmadım. Nedir bu israf? Nedir bu lüks?

"İç borç 653 milyar lira, dış borç 557 milyar lira"

-Devlet de borç batağında. İç borç 653 milyar lira, dış borç 557 milyar lira. Yoksulluk diz boyu, açlık diz boyu. Nereye gitti bu paralar? Sen sormayacak mısın kardeşim? Bu paraları nerelere harcadınız diye sormayacak mısın? Devlet adaletle, ahlakla, liyakatla yönetilir. Bir dönem dolar alan yanacak deniyordu, şimdi Türk Lirası tutan yanıyor. Dolar aldın mı kârdasın. Şimdi vatandaş mevduatı dolar olarak tutarsa güvende hissediyor. Vatandaş Erdoğan'a güvenmiyor, vatandaş Cumhurbaşkanı'na güvenmiyor.

"Açlık sınırı 2.124 TL. Asgari ücret 2.020 TL"

-Son 1 yılda 1 milyon 376 bin kişi işsiz kaldı. İşsizlik nedir biliyor musun AK Partili kardeşim? Ama gidiyorsun, çocuğunu işsiz bırakana oy vereceğim diyorsun. TÜRK-İŞ’e göre açlık sınırı 2.124 TL. Asgari ücret 2.020 TL. Bizim belediyelerde 2.200 TL. Açlık sınırının altında ücret mi olur? 8 milyon 500 bin kişi asgari ücret veya onun altında gelir elde ediyor.

"İlk kez bu millet soğan ve patates kuyruğuna girmiştir"

-Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu millet soğan ve patates kuyruğuna girmiştir. 17 yılın sonunda memleketi getirdikleri nokta bu olmuştur. Sadece İstanbul'da 1 milyonu aşkın hanenin ya suyu ya elektriği ya doğalgazı kesik. İstanbul’da oy kullanacak vatandaşlarıma sesleniyorum; 1 milyon hanede su akmasa, elektrik olmasa, doğalgaz olmasa ne olur? Verdiğiniz oya ihanet edenin arkasından niye gideceksiniz? Herkesi aşağılıyor, herkese tepeden bakıyor. Vatandaşı bir dinle, neden iş arıyor vatandaş? Kibir abidesi.

"Kenan Evren'in 1402'likleri vardı"

-Yasaklarla mücadele edeceklerdi. Hapiste gazeteci mi olur dediler. Bunlar darbe dönemi işi dediler. Doğru. Peki ya şimdi? Fabrika yapacaklarına hapishane yapıyorlar. Milletvekilleri, öğrenciler, gazeteciler, hukukçular, hocalar hepsi hapiste. Kenan Evren'in 1402'likleri vardı. Senin ne farkın var? O da hocaları attı, sen de attın.

"Erdoğan'ın avukatını tutan kişi çıkıyor"

-Hapishaneden parası olan, dayısı olan, Erdoğan'ın avukatını tutan kişi çıkıyor. İddianame bile düzenlenmiyor. Eren Erdem tam 333 gündür hapiste, boşu boşuna. Osman Kavala tam 574 gündür hapiste, saçma sapan bir iddianame düzenlendi.