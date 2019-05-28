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Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran video! İftiracıları Allah'a havale ediyorum

Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran video! İftiracıları Allah'a havale ediyorum

Ekrem İmamoğlu, dün katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmasının montajlanarak paylaşılmasına çok kızdı. Konuşmanın tamamını hesabından paylaşan İmamoğlu ''iftiracıları Allah'a havale ediyorum'' dedi.

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçilen, ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, dün Habertürk TV'de gazeteciler Didem Arslan Yılmaz, Mehmet Akif Ersoy, Nagehan Alçı ve Deniz Zeyrek'in sorularını yanıtladı.

Söz konusu programla ilgili olarak sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı, görüntüler paylaşıldı. Bazı görüntülerin montajlanarak servis edilmesi dikkati çekti.

Konuya dair İmamoğlu, bugün kişisel Twitter hesabında açıklama yaptı.

"Mübarek Ramazan ayında yeni iftiralar ve kumpaslarla bana kara çalmaya çalışıyorlar" diyen İmamoğlu, "Montajlanan konuşmamın tamamını yayınlıyorum. İftiracıları da vicdanlara ve Allah’a havale ediyorum" ifadesini kullandı.

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