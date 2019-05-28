Angela Merkel'den ABD itirafı

CNN'in Baş Uluslararası Sunucusu Amanpour'la bugün yayımlanacak röportajında Angela Merkel, Trump'la sert şekilde kavga etmelerine karşın Almanya Başbakanı sıfatıyla ABD Başkanı ile ilişkileri iyi tutmaktan başka şansının olmadığını söyledi.

Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ertesi günü CNN'den Christiane Amanpour'a röportaj veren Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşırı sağcı partilerin AP'de beklenen patlamayı yapmamakla birlikte istikrarlı şekilde yükselişte olmasını değerlendirdi.

Dünya çapında ana akımdan destek bulan karanlık güçlere karşı koymak için Almanya'da yapılacak çok iş olduğundan söz eden şansölye, "Elbette Almanya'da onların hep belli bir bağlamda, geçmişimiz bağlamında görülmesi icap ediyor, bu da bizim diğerlerinden çok daha uyanık olmamızı gerektiriyor" dedi.

Geçmişin hayaletleriyle yüzleşmek gerektiğinden söz eden Merkel "Tarihin bize ve diğerlerine yüklediği sorumluluğu gençlerimize anlatmak zorundayız" diye ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump'a kum torbalığı yaptığına dair kamuoyundaki algı da soruldu.

Trump'la ilişkisi hakkında 'sürekli hararetli tartışma içinde olduklarını, ama bugüne dek ihtiyaç olduğunda ortak zemin bulmayı başardıklarını' anlatan Merkel, "Her Alman şansölyesi, ABD Başkanı ile ilişkileri pekiştirmekle, ilerletmekle yükümlüdür" ifadesini kullandı.

"ABD'nin 2. Dünya Savaşı sonrası aldığı en önemli kararlardan biri, Almanya ve Avrupa'ya gerçekten kendilerini kalkındırmaları için bir şans vermesiydi. Bu Marshall Planı sayesinde başarıldı. Amerika her zaman bizi savunmuştur" açıklamasını getiren Hıristiyan Demokrat lider, sanılanın aksine önceki ABD Başkanı Barack Obama ile ilişkilerinin sorunsuz başlamadığını, başlangıçta zorlandıklarını belirtti.