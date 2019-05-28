HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Dünyanın en güvenli telefonu tanıtıldı: Bittium Tough Mobile 2

Dünyanın en güvenli telefonu tanıtıldı: Bittium Tough Mobile 2

Son yıllarda dünyaca ünlü markaların teknolojik aletlerinde yaptığı inanılmaz güvenlik hatalarından sonra Bittium Tough Mobile 2, dünyanın en güvenli telefonu olarak tanıtıldı.

Askeri birlikler tarafından savaş alanında kullanılabilen mobil cihazlar, büyük bir siber güvenlik çözümü sunabiliyor. Tabii bu telefonları aynı zamanda kişisel olarak da tercih etmeniz mümkün.

Apple şirketinin en güvenli cep telefonları olarak sunduğu iPhone modelleri bile bu cep telefonlarıyla güvenlik konusunda yarışabilir. Peki geçtiğimiz gün dünyanın en güvenli telefonu olarak tanıtılan Bittium Tough Mobile 2 özellikleri nelerdir?

Bu akıllı telefon modelinde Android 9 Pie kullanılıyor. Böylece güvenlik kod yazılımı çok daha katmanlı bir hale gelerek  telefonu koruyabiliyor. Birkaç şifreleme, kimlik doğrulama ve anahtar yönetimi gibi özellikler Bittium Tough Mobile 2 cep telefonu ile birlikte geliyor.

bittium

Ayrıca telefonların ve şifreli veri aktarımlarının uzaktan yönetimini sağlayan Bittium Secure Suit yazılım ile de uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.

Ekran: Eldivenle çalışabilen 5.2 Full HD
Ram: 4 GB
Kamera: 12MP arka ve 5MP ön
İşlemci: Snapdragon 670 SoC
Batarya: 3.000 mAh
Suya Dayanıklılık: MIL-STD-810G ile uyumlu IP67 sertifikası

SON DAKİKA HABERLERİ
Yavaş'tan kritik atama! 15 Temmuz gazisine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev
Yavaş'tan kritik atama! 15 Temmuz gazisine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev
Artan fiyatlara rağmen düğünlerde en çok çeyrek altın takılıyor
Artan fiyatlara rağmen düğünlerde en çok çeyrek altın takılıyor
Apple'da işe girmek isteyen genç şirket sunucularını ele geçirdi
Apple'da işe girmek isteyen genç şirket sunucularını ele geçirdi
Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran video! İftiracıları Allah'a havale ediyorum
Ekrem İmamoğlu'nu kızdıran video! İftiracıları Allah'a havale ediyorum
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında son dakika açıklamalar
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında son dakika açıklamalar
İçtimada Sedat Peker sloganları! askerlerin videosu olay oldu
İçtimada Sedat Peker sloganları! askerlerin videosu olay oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Son sınavına girip mezun olacaktı cansız bedeni bulundu
Son sınavına girip mezun olacaktı cansız bedeni bulundu
Ramazan Bayramı öncesi 10 milyon araç sürücüsüne uyarı
Ramazan Bayramı öncesi 10 milyon araç sürücüsüne uyarı
ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman 2019 sınav tarihleri
ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman 2019 sınav tarihleri
Fransa'daki bombalı saldırının zanlısı Mohammed Hichem çıktı
Fransa'daki bombalı saldırının zanlısı Mohammed Hichem çıktı
Moses Fenerbahçe'de kalacak mı? Kendi açıkladı
Moses Fenerbahçe'de kalacak mı? Kendi açıkladı
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak ödeme günü netleşti
Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak ödeme günü netleşti
Bakan Soylu: İstanbul'da MAKS'a geçeceğiz
Bakan Soylu: İstanbul'da MAKS'a geçeceğiz
Oğuz Haksever Yassıada gafı NTV'de olay oldu açıklama geldi
Oğuz Haksever Yassıada gafı NTV'de olay oldu açıklama geldi
Yorumlar