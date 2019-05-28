Dünyanın en güvenli telefonu tanıtıldı: Bittium Tough Mobile 2

Son yıllarda dünyaca ünlü markaların teknolojik aletlerinde yaptığı inanılmaz güvenlik hatalarından sonra Bittium Tough Mobile 2, dünyanın en güvenli telefonu olarak tanıtıldı.

Askeri birlikler tarafından savaş alanında kullanılabilen mobil cihazlar, büyük bir siber güvenlik çözümü sunabiliyor. Tabii bu telefonları aynı zamanda kişisel olarak da tercih etmeniz mümkün.

Apple şirketinin en güvenli cep telefonları olarak sunduğu iPhone modelleri bile bu cep telefonlarıyla güvenlik konusunda yarışabilir. Peki geçtiğimiz gün dünyanın en güvenli telefonu olarak tanıtılan Bittium Tough Mobile 2 özellikleri nelerdir?

Bu akıllı telefon modelinde Android 9 Pie kullanılıyor. Böylece güvenlik kod yazılımı çok daha katmanlı bir hale gelerek telefonu koruyabiliyor. Birkaç şifreleme, kimlik doğrulama ve anahtar yönetimi gibi özellikler Bittium Tough Mobile 2 cep telefonu ile birlikte geliyor.

Ayrıca telefonların ve şifreli veri aktarımlarının uzaktan yönetimini sağlayan Bittium Secure Suit yazılım ile de uyumlu bir şekilde çalışabiliyor.

Ekran: Eldivenle çalışabilen 5.2 Full HD

Ram: 4 GB

Kamera: 12MP arka ve 5MP ön

İşlemci: Snapdragon 670 SoC

Batarya: 3.000 mAh

Suya Dayanıklılık: MIL-STD-810G ile uyumlu IP67 sertifikası