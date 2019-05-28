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Yavaş'tan kritik atama! 15 Temmuz gazisine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev

Yavaş'tan kritik atama! 15 Temmuz gazisine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde görev

15 Temmuz darbe girişiminde, FETÖ'cülere direnirken gazi olan Eski Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdür Yardımcılığına atandı.

EGO Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Eski Emniyet Müdürü Eryılmaz'ın şimdilik vekaleten ataması yapıldı.

Gazi unvanı aldı

Emniyet müdürü Fatih Eryılmaz 15 Temmuz gecesi ağır yaralanmış, haftalarca hastanede tedavi görmüştü. Eryılmaz tedavisinin ardından 'Gazi' unvanı almıştı.

Ağustos'ta İYİ Parti'den istifa etmişti

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Eryılmaz, 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'den Kayseri milletvekili adayı olmuştu ancak geçtiğimiz ağustos ayında İYİ Parti'den istifa etmişti.

"Tank üzerinde gazi oldum"

Eryılmaz darbe gecesi yaşadıklarını şöyle anlatmıştı; "15 Temmuz darbe girişimi gecesi o gün o saatte nöbetim olmamasına rağmen evimden silahımı alarak Emniyet Müdürlüğü önüne koştum. Direnişin bütün safhalarını bizzat organize ettim. Tank üzerinde gazi oldum."

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