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Erdoğan'dan K. Irak'a operasyon sonrası ilk açıklama Sınır ötesindeki bu zorlu...

Erdoğan'dan K. Irak'a operasyon sonrası ilk açıklama Sınır ötesindeki bu zorlu...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün başlatılan operasyona ilişkin ''Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından TSK'nın Kuzey Irak'ta Hakurk'a düzenlediği operasyon için şu mesajı yayınladı;

Sabah saatlerinde başlayan operasyonda yaşanan gelişmeler..

TSK Kuzey Irak'a son dakika hava ve kara harekatı başlattı. Harekatla Hakurk'taki mağara ve sığınakların imhası, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi hedefleniyor. Harekata komando tugayları da katıldı.
Pençe Operasyon Planı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta teröristlerin yuvalandıkları bölge, savaş uçaklarınca ateş altına alındı.

Bakar Akar yönetti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen harekat, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait ateş destek vasıtalarının atışları ile başladı.

Hava harekatında tanker uçaklar SİHA ve İHA'lar yer aldı

Öncelikli olarak aralarında Fırtına obüslerinin de bulunduğu ateş destek vasıtaları teröristlerin bulunduğu hedefleri dövdü. Top atışlarının ardından bölgeye Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait savaş uçakları sevk edildi. Çeşitli ana jet üs komutanlıklarından kalkan savaş uçakları, belirlenen hedefleri ateş altına aldı. Hava harekatında tanker uçaklar da görev alırken, harekat SİHA ve İHA'larla da desteklendi.

Komando birlikleri bölgeye girdi

Hedeflerin ateş altına alınmasının ardından bölgeye komando birlikleri sevk edildi. Bölgeye yönelik özel olarak eğitilmiş komandolar helikopterle alana indirildi. Gece harekat yapacak şekilde donanıma sahip uzman erbaşlardan oluşan komando birlikleri, hedeflerin imhasına yönelik sızma harekatı gerçekleştirdi.

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