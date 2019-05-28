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ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman 2019 sınav tarihleri

ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman 2019 sınav tarihleri

Erzurum Atatürk Üniversitesi (ATA) AÖF bütünleme sınavları ne zaman yapılacak? Atatürk Üniversitesi 2019 yılı AÖF BÜT sınav tarihleri hakkında takvimi duyurdu. Adayların hangi tarihler arasında bütünleme sınavına gireceği açıklandı.

Atatürk Üniversitesi’nin AÖF bahar dönemi sınavlarında sona gelinmeye başlandı. Atatürk Üniversitesi’nin bu yıl için yayınladığı takvimde bütünleme sınavlarının hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. ATA Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bahar dönemi final sınavlarında ter döktüler. Sınavda istediği neticeyi elde edemeyen öğrenciler şimdiden bütünleme sınavı için tarihleri araştırmaya koyuldu.

Atatürk Üniversitesi, 2019 yılı bütünleme sınavı tarihlerini 15-16 Haziran 2019 olarak duyurdu. Geçer not alamayan adaylar 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde bütünleme sınavlarında ter dökecekler. AÖF Sınav Sonuç Erişim Ekranı ATA AÖF sınav sonuçlarına https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden erişim sağlanacak. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve şifresini girerek sistemden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler. Adaylar böylelikle hangi dersler için bütünleme sınavlarına girmesi gerektiğini de sonuç ekranından anlayabilecek.

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