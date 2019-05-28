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Çorum'da kaymakam çilek fideleri için makam aracını satışa çıkardı!

Çorum'da kaymakam çilek fideleri için makam aracını satışa çıkardı!

ÇORUM'da 1 milyon 565 bin çilek fidesini ücretsiz olarak dağıtan İskilip Kaymakamlığı, çilek fidelerinin ücretini ödemek için Kaymakam Bayezit Bestami Alkan'ın kullandığı makam aracını satışa çıkardı.

İlçede göç nedeniyle boşalan köyleri cazip hale getirmek için çilek üreticiliğini teşvik eden İskilip Kaymakamlığı tarafından özellikle dağ köylerindeki vatandaşlara çilek fidesi dağıtıldı. Tarlasını hazırlayan vatandaşlar için bu yıl 1 milyon 565 bin çilek fidesini ücretsiz olarak dağıtan Kaymakamlık, özel bir firmadan temin ettiği çilek fidelerinin bedelinin bir kısmını ödedi. Kalan 400 bin liralık borcu ödemek için kaynak bulamayan Kaymakam Bayezit Bestami Alkan, borcun ödenebilmesi için kullandığı makam aracını satışa çıkardı.

İhale ilanı, kaymakamlığın sitesinde 

Aracın satışı için İskilip Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince hazırlanan ihale ilanı, Kaymakamlığın sitesinde yayımlandı. İhale şartnamesine göre, 53 bin 456 lira muhammen bedelle satışa çıkarılan 2005 model makam aracının ihalesi, 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.

"Boşalan köyleri cazip hale getirmek için..."

Kaymakam Alkan, ilçede çilek üretiminin yaygınlaştırılmasının önemini vurgulayarak, göç nedeniyle boşalan köyleri cazip hale getirmek için çilek üreticiliğini teşvik ettiklerini söyledi.

1,5 milyonun üzerinde çilek fidesi dağıttı

Çiftçilere bu yıl 1,5 milyonun üzerinde çilek fidesi dağıttıklarını, geçen yıl 64 köyden 30'unda çilek yetiştirildiğini anlatan Alkan, çileğin ilçede önemli bir gelir kapısına dönüştüğünün altını çizdi.

"Bu projeyle herkes kazanacak"

Alkan, "Bu projeyle herkes kazanacak. Çiftçi kazanırsa esnaf da kazanacak ve ekonomik çark İskilip'te daha hızlı dönmeye başlayacak. Bu projeyle köylünün, çiftçinin kendi köyünde, baba ocağında kalarak gelir elde etmesi ve köyden kente göçün azaltılmasını amaçlanmaktadır." dedi.

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