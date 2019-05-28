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Teknoloji devi Google'dan inanılmaz yatırım

Teknoloji devi Google'dan inanılmaz yatırım

ABD merkezli teknoloji devi Google, Finlandiya’daki veri merkezine 600 milyon euro yatırım yapma kararı aldı.

Google’ın üst şirketi Alphabet, Finlandiya’nın Hamina kentindeki veri merkezine ek 600 milyon euro yatırım yapacağı açıklamasında bulundu.

Yerel medyada yer alan habere göre söz konusu ek yatırımla Alphabet’in Hamina’ya toplam yatırımının 1.4 milyar euroya ulaşacağı belirtildi.

Yeni veri merkezinin, şirketin 2009 yılında satın aldığı Summa kentindeki eski kağıt fabrikasındaki veri tesisinde yer alacağı açıklandı.

Google Finlandiya Direktörü Antti Jarvinen, şirketin veri altyapısı ihtiyacının gün geçtikçe arttığını ve bu durumun yerel ekonomiye olumlu katkıları olacağını belirtti.

Jarvinen, Finlandiya’daki veri merkezlerine yapılan önceki yatırımların ülkede ortalama 1,600 yeni iş oluşturduğuna dikkat çekti.

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