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Aselsan'dan KKTC'de araştırma merkezi kuruyor

Aselsan'dan KKTC'de araştırma merkezi kuruyor

Aselsan'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kurduğu araştırma merkezinin test alanı, temmuz ayında faaliyete geçiyor.

Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Çelik, KKTC'De açacakları araştırma merkezinde 'sivil haberleşme' ve 'yenilenebilir enerji' alanlarında üretilen yeni teknolojilerin test edileceğini belirterek, "Bu teknoloji alanlarının özellikle Kıbrıs için önemli olduğu düşünülerek ilgili Ar-Ge süreçlerinin çıktılarının test ve doğrulama faaliyetlerinin merkezi olarak ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Aselsan Test Alanı seçildi. Temmuz ayı içinde test alanının haberleşme testleriyle beraber faaliyete geçmesi planlanmaktadır" dedi.

Teknoloji alanında dışa bağımlılık azalacak

Genel Müdür Yardımcısı Çelik, Türkiye'nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketi Aselsan'ın teknolojik alanda dışa bağımlılığı azaltmak için çalıştığını, bünyesinde 6 araştırma merkezini barındırdığını ve bu merkezlerde 4 bine yakın Ar-Ge personelini istihdam ettiğini belirtti. Aselsan'ın Ar-Ge kapasitesini sürekli geliştirme hedefiyle hareket ettiğini vurgulayan Çelik, ODTÜ'nün Kuzey Kıbrıs Kampüsü (KKK) içinde kurulan Kalkanlı Teknoloji Vadisi'ndeki (KALTEV) araştırma merkezinin de bu hedef doğrultusunda açıldığını söyledi.

Sivil haberleşme ve yenilenebilir enerji teknolojilerine odaklanacak

Çelik, "Bu Araştırma Merkezinde Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Programları Müdürlüğü'ne bağlı personel görev alacak. Müdürlük kendisine tahsis edilmiş olan 300 metrekarelik ofis alanından başlayarak faaliyet alanlarını ve çalışma alanlarını genişletecek. Araştırma Merkezi, bölgedeki uzman akademik birikimden faydalanmak ve bu birikime katkı sağlamak adına İleri Malzemeler, Enerji Üreteçleri, Enerji Hasatlama, Akustik Algılayıcılar, Veri Madenciliği vb. Ar-Ge konularından başlayarak sivil haberleşme ve yenilenebilir enerji teknolojilerine odaklanacak" diye konuştu.

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